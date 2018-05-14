США впервые не участвуют в переговорах по Сирии в Астане

США отказались принимать участие в очередном раунде астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков. О причинах такого решения он ничего не сообщил.

14-15 мая в Астане состоится девятая встреча по урегулированию ситуации в Сирии. Делегация США впервые не приедет на нее. В переговорах примут участие делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана, представители сирийского правительства и оппозиции. Делегация ООН будут присутствовать в качестве наблюдателей, пишет «Газета.ру».