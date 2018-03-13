Депутат: США в Сирии - агрессор, а не третейский судья

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин выразил НСН свое возмущение заявлением постпреда США в ООН о возможности нового удара по Сирии.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о готовности США нанести новый удар по Сирии, сообщает Business Insider. Хейли выступила с серьезным предупреждением Совету безопасности ООН, что если международное сообщество не может совместными усилиями остановить кровопролитие в Сирии, это сделают США. По ее словам, США нанесли «успешный удар» по сирийской авиабазе, с которой якобы была проведена химическая атака, потому что Совбез ООН не смог принять необходимые меры, сообщает «Газета.ру».

В эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал подобные действия США возмутительными.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что коалиция во главе с США незаконно находится на территории суверенного государства. Тем самым они нарушают нормы международного права и осуществляют агрессию в отношении независимого государства Сирийской Арабской Республики. Конечно же, нанесение удара будет прямой агрессией в отношении этого государства. Армия Сирийской Арабской Республики имеет полное право на нанесение ответных действий», — заявил депутат.

Зампред комитета по обороне и безопасности предположил, что вопрос нахождения США в Сирии будет вынесен на обсуждение Совета безопасности ООН. По его словам, последнее заявление Хейли должны побудить генерального секретаря ООН собрать Генеральную ассамблею и вынести осуждение американским действиям.

«США не должны превращать себя в третейского судью. Они должны быть подвержены осуждению со стороны всего мирового сообщества, потому что они совершили акт агрессии. Правительство Башара Асада легитимно избранное, и только население самой страны имеет право решать его судьбу. Не как привыкли США в Ливии, в Ираке, решать самим. Это недопустимо. Поэтому если будет агрессия, они свое получат. Я думаю, что вооруженные силы Сирии не захотят быть мишенью для коалиции во главе с США. Их будут уничтожать, а они будут смотреть на это сквозь пальцы? Так не бывает. Есть большая вероятность, что будет нанесен ответный удар, и США понесут потери», — сказал Швыткин.

Ранее постпред США в ООН заявила, что Россия и сирийские власти намеренно нарушают принятую ООН резолюцию по режиму прекращения огня.



После удара США по Дамаску, начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия примет ответные меры, если возникнет угроза для российских военных.