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Постпред США при ООН раскритиковала Россию

13 Марта 2018 в 07:27
Постпред США при ООН раскритиковала Россию

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала Россию за поддержку сирийского правительства Асада и заявила о готовности Соединенных Штатов нанести удар по Сирии, сообщает Business Insider.

Хейли выступила с серьезным предупреждением Совету безопасности ООН, что если международное сообщество не может совместными усилиями остановить кровопролитие в Сирии, это сделают США, пишет американское издание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова атаковать любые сирийские объекты, используемые для запуска атак с химическим оружием.

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