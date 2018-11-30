Депутат: Отношения России с Японией мы будем укреплять не Курилами

Зампред комитета Госдумы по международным делам в эфире НСН прокомментировал увеличение числа россиян, считающих правильным отдать острова Японии.
Число россиян, считающих, что Курилы нужно передать Японии, выросло за два года до 17 процентов. В 2016 году так считали лишь 7 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Левада-центром». При этом около 74 процентов опрошенных социологами считают, что Курилы должны быть российскими, а 9 процентов респондентов не знают ответа на этот вопрос.
В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отношения с Японией должны укрепляться и без передачи ей Курильских островов.
При этом парламентарий не смог объяснить увеличение числа россиян, готовых отдать спорные острова Японии, почти в 2,5 раза, но отметил, что 17 процентов — это все равно небольшое количество.
«У нас отношения с Японией были ровные, и чтобы что-то поменялось, чтобы в два с лишним разом увеличилось, я не знаю [что произошло]. Во-первых, и цифра 7, и цифра 17 — это очень маленькая цифра, то есть количество россиян, поддерживающих это действие небольшое. Причем есть погрешность какая-то, может быть, кто-то не подумал», — рассказал Чепа.
Отметим, что в начале сентября президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца 2018 года без предварительных условий. Российский лидер также предложил прописать в тексте договора стремление обеих стран урегулировать территориальные споры. Японский премьер, в свою очередь, заявил, что сначала необходимо решить территориальный вопрос между двумя странами и затем заключать мирный договор.
Напомним, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.