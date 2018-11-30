Депутат: Отношения России с Японией мы будем укреплять не Курилами

Зампред комитета Госдумы по международным делам в эфире НСН прокомментировал увеличение числа россиян, считающих правильным отдать острова Японии.

Число россиян, считающих, что Курилы нужно передать Японии, выросло за два года до 17 процентов. В 2016 году так считали лишь 7 процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Левада-центром». При этом около 74 процентов опрошенных социологами считают, что Курилы должны быть российскими, а 9 процентов респондентов не знают ответа на этот вопрос.

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отношения с Японией должны укрепляться и без передачи ей Курильских островов.