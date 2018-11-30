Политолог рассказал, что мешает Зурабишвили наладить диалог с Россией

Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН отметил, что диалог между странами Запада и Россией будет свидетельствовать о смене позиции РФ.

Грузия не будет сотрудничать с Россией. С таким заявлением выступила избранный президент страны Саломе Зурабишвили. По её словам, между странами не может быть сотрудничества из-за поведения России. В этом плане, как подчеркнула Зурабишвили, Тбилиси будет придерживаться проевропейской позиции. При этом Грузия не останется в стороне, если Запад начнёт диалог с Москвой.

в эфирерассказал, почему новый президент пока не сможет наладить российско-грузинские отношения

«Она сказала, что если уж Европа на это (на диалог – примечание НСН) пойдёт (а ведь сейчас санкции ужесточаются), то это значит, что что-то изменилось со стороны российского руководства. Видимо, в этом ключе. Я вовсе не собираюсь оправдывать как-то, но красная линия существует, которую никто не может пока пересечь», - заключил в эфире НСН Мамрадзе.

Напомним, второй тур выборов президента в Грузии прошёл 28 ноября. По итогам победу одержала Саломе Зурабишвили. Ранее Пётр Мамрадзе в эфире НСН отметил, что в стране женщину на посту лидеры воспримут «очень положительно», поскольку «другого мнения быть не может».