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Политолог рассказал, что мешает Зурабишвили наладить диалог с Россией

30 Ноября 2018 в 10:09
Политолог рассказал, что мешает Зурабишвили наладить диалог с Россией

Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН отметил, что диалог между странами Запада и Россией будет свидетельствовать о смене позиции РФ.

Грузия не будет сотрудничать с Россией. С таким заявлением выступила избранный президент страны Саломе Зурабишвили. По её словам, между странами не может быть сотрудничества из-за поведения России. В этом плане, как подчеркнула Зурабишвили, Тбилиси будет придерживаться проевропейской позиции. При этом Грузия не останется в стороне, если Запад начнёт диалог с Москвой.

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Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, почему новый президент пока не сможет наладить российско-грузинские отношения (слушайте аудио).

«Она сказала, что если уж Европа на это (на диалог – примечание НСН) пойдёт (а ведь сейчас санкции ужесточаются), то это значит, что что-то изменилось со стороны российского руководства. Видимо, в этом ключе. Я вовсе не собираюсь оправдывать как-то, но красная линия существует, которую никто не может пока пересечь», - заключил в эфире НСН Мамрадзе.

Напомним, второй тур выборов президента в Грузии прошёл 28 ноября. По итогам победу одержала Саломе Зурабишвили. Ранее Пётр Мамрадзе в эфире НСН отметил, что в стране женщину на посту лидеры воспримут «очень положительно», поскольку «другого мнения быть не может».

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