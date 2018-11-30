Левада-центр: Растет число россиян, желающих отдать Курилы Японии

Число россиян, считающих, что Курилы нужно передать Японии, выросло за два года до 17%. В 2016 годы так считали лишь 7%. Таковы данные исследования, проведенного «Левада-центром».

Около 74% опрошенных социологами считают, что Курилы должны быть российскими, еще 9% респондентов не знают ответа на этот вопрос., передает Ura.ru.

По словам социологов, размер страны – это для россиян предмет национальной гордости. Кроме того, отказ от островов, по мнению большинства, - это признак слабости.

Исследование проводилось с 22 по 28 ноября. Опрошены были 1600 человек в 136 населенных пунктах.

Ранее в эфире НСН глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал о перспективах решения территориального спора с РФ.

