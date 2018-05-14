Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Лондон назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа, передает ТАСС.

«Израиль является террористическим государством. Мы также осуждаем тех, кто остался безмолвным в этой ситуации», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер убежден, что «исламский мир не позволит, чтобы этот день стал днем потери Иерусалима».

Массовые выступления палестинцев в секторе Газа вспыхнули с новой силой в связи с церемонией открытия посольства США в Иерусалиме.

Израиль — государство на Ближнем Востоке, население, по данным Центрального статистического управления Израиля на 27 апреля 2017 года, составляет 8 680 000 человек, территория — 22 072 км².

Столица — Иерусалим. Государственные языки — иврит, арабский.