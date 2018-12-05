Чаплин: Допрошенные священники УПЦ станут «мебелью» на объединительном Соборе

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Протоиерей назвал в эфире НСН гонением церкви допрос украинских священников СБУ и назвал истинную цель этого мероприятия.

Четырнадцать священников Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызывали на допрос следователи СБУ, сообщает РИА Новости. Священнослужителей подозревают в государственной измене, а также разжигании религиозной розни.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал это гонением на церковь, не имеющим аналогов в современном мире. Также он связал интерес силовиков к священнослужителям с объединительным Собором, который намечен на 15 декабря в Киеве. Задержанные клирики, по его словам, будут обязаны играть роль массовки на этом мероприятии.

«Такой кампании против одной из традиционных религиозных общин не знает Европа со времён ленинских и сталинских гонений на церковь. Подобного не делал даже Гитлер. Это совершенно беспрецедентная кампания, и она начата явно в связи с планом автокефалии, с планом организации так называемого Собора этой гипотетической автокефалии. Судя по всему, нет большого числа потенциальных участников этого собора от канонической Украинской православной церкви. Если там будет два-три, может, пять епископов, конечно, для Порошенко это мало. Поэтому решили подтянуть священников, чтобы наполнить ими зал, использовать в качестве мебели. И с этой, очевидно, целью, оказывается давление», — предположил Чаплин.

Он добавил, что в целом ряде регионов Украины происходят подобные вызовы на допрос десятков священников. Удивительным, по его мнению, остаётся то, что представителей канонической церкви обвиняют в разжигании розни путём распространения литературы, в то время как действия их противников, часто оскорбительного характера, остаются безнаказанными.

«Идёт политическая двойная игра, и удивительно, что ни наши власти, ни западные структуры, ни ОБСЕ, ни ООН по этому поводу либо не высказываются, либо высказываются очень осторожно. Происходит самое настоящее гонение, беспрецедентная акция устрашения. Где реакция всех тех людей и структур, которые вроде бы должны отстаивать права человека в Европе?», — возмутился протоиерей.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники СБУ пришли с обыском к предстоятелю Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ Павлую Была произведена опись имущества храма, а, по словам самого митрополита, на него оказывалось давление. Позднее появились сообщения о том, что СБУ вызывает на допросы массово духовенство.