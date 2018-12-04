Митрополия вместо автокефалии. УПЦ полностью подчинят Константинополю

Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН предостерег Украину от пагубного для православия пути, в тупике которого оказалась Эстония.

Вместо желанной автокефалии Украинская церковь может получить митрополию. Об этом пишут украинские «Вести».

Издание, ознакомившись с основными пунктами устава, утверждает, что, скорее, речь идет о полном подчинении Константинополю. А главой православной церкви на Украине может быть только митрополит, а не патриарх.По сути у Константинополя будет еще одна митрополия - украинская.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда признал, что «самостоятельность новой структуры, которую собирается создать на Украине Константинопольский патриархат, будет на порядок ниже, чем существующая самостоятельность канонической Украинской церкви».

в эфирезаявил, что в случае признания Украины митрополией Константинопольской церкви, число верующих в стране резко сократится.

«Вопрос автокефалии уже решен, но именно Варфоломеем, а вот что касается самих украинцев….не знаю… Может быть кто-то из раскольников может пойти, чтобы получить хоть какой-то статус для себя иметь. Все раскольники – самозванцы, а Варфоломей – бессовестный тип, который любит деньги. Возможно, что согласятся и на митрополию. С Мишкой Денисенко [мирское имя нынешнего Предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины - прим.НСН], знаком мы когда-то пересекались», - поделился своей позицией по вопросу украинской митрополии.Согласно уставу, украинская церковь будет «неразрывно связана» с Константинопольским патриархатом, а через него - со всеми остальными Церквями. Эксперты отмечают, это никак не отличается от ситуации с нынешним положением УПЦ, которая связана с православным миром через Русскую православную церковь. Более того, правила ужесточаются. Во-первых, Архиерейскому Собору церкви предписано по всем неотложным, основополагающим моментам, проблемам и вопросам обращаться в Константинополь. Там будет принято решение и «спущено» в Киев. Во-вторых, Константинопольский Патриарх не обязан их пояснять.

«Патриарх будет иметь право поменять всех украинских архиереев любой, то есть Украина будет в прямом подчинении Константинополю. И последним это намного выгоднее, чем давать автокефалию. В Эстонии тоже создали митрополию, но в церковь там никто не ходит. И на Украине будет то же самое. Может быть только оголтелые националисты, для которых главное не Христос, а какое-то национальное самоутверждение», - высказал свою точку зрения в беседе спротоиерей Дмитрий Смирнов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского.

В случае если УПЦ будет предоставлена не автокефалия, а митрополия, то миро для таинств Украина будет получать только у Константинополя, что является принципиальным моментом.

Также процесс канонизации святых будет тоже проходить при согласовании с Константинополем.

Таким образом, в религиозной своей составляющей Украина повторяет политический путь. Вместо дружбы и сотрудничества с Москвой, полное подчинение Западу.