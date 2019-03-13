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Происшествия

Компания Boeing может рухнуть вслед за своими самолётами

13 Марта 2019 в 09:26
Компания Boeing может рухнуть вслед за своими самолётами
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза заявил НСН, что запреты на эксплуатацию самолета в ряде стран будут стоить компании очень дорого.

Сразу несколько стран Евросоюза, а также Казахстан, Индия, Турция, Малайзия, Австралия, Сингапур, Китай, Вьетнам, Оман временно запретили эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX. Аналогичное решение приняла и российская авиакомпания S7, в парке которой также есть эта модель воздушного судна. Причиной запрета эксплуатации стало крушение лайнера в Эфиопии.10 марта погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Менее чем за полгода до этого разбился лайнер аналогичной модели, принадлежавший индонезийской авиакомпании Lion Air. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил в эфире НСН, что запреты на эксплуатацию Boeing 737 Max могут очень негативно сказаться на судьбе компании (слушайте аудио).

Boeing 737 MAX: Летать нельзя отказаться

«Речь идет о том, что Boeing может потерпеть такие убытки, которые, может быть, на плаву его не сдержат, потому что у него есть мощный конкурент Airbus, где политика самолетостроения несколько отличается. Boeing взял политику на то, чтобы конкурента своего перегнать. Это чрезмерное стремление Boeing делать самолет, который заменит человека и не даст ему возможности вмешаться, что приводит [к тому, что], ничего себе, за два этих случая погибло 340 человек», — рассказал авиаэксперт.

Напомним, в руководстве американской компании-производителя самолетов Boeing 737 MAX заявили, что по-прежнему уверены в полной пригодности этих пассажирских лайнеров, несмотря на две катастрофы.
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