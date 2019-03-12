Авиаэксперт призвал запретить эксплуатацию Boeing 737 в России

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН посоветовал России отказаться от самолета вслед за другими странами.

Федеральное управление авиации США (FAA) обяжет Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после крушения лайнера в Эфиопии, говорится на сайте ведомства. Специалисты связали эту трагедию с авиакатастрофой в Индонезии в 2018 году. Корпорация будет обязана модернизировать систему управления самолетами MCAS и изменить руководство по обучению пилотов. В Boeing уже пообещали в ближайшее время установить на всех пассажирских 737 MAX новое программное обеспечение.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН назвал систему управления слабым местом Boeing 737.

«Boeing 737 очень старый, хотя он модифицируется. Наверное, это самый массовый самолет гражданской мировой авиации на сегодняшний день. У них есть несколько родимых пятен, в частности система управления не электродистанционная, как у всех последних самолетов, есть особенности управления - включение автопилота и выключение. Если на борту по каким-то причинам возникает нервозность: плохие погодные условия, усталость экипажа, нехватка времени, минимум топлива и так далее - тогда экипаж просто делает ошибки. Это присуще системе управления этого самолета. Более того, у них была проблема с системой установки угла атаки, стабилизатора, она была отчасти исправлена на каких-то самолетах, на каких-то – нет», - пояснил Лукашевич.

Межгосударственный авиационный комитет уже отзывал сертификат у Boeing 737 в 2015 году из-за недостатков в системе управления. По мнению эксперта, это было явным знаком того, что у самолета есть проблемы. Он призвал приостановить их эксплуатацию вслед за другими странами.

«Самолет на самом деле достаточно неплохой, но вот есть такие проблемы. Эти лайнеры эксплуатируются в России. Насколько я знаю, это компания UTAIR. Безопасность пассажиров должна быть на первом месте, когда все вскрылось. Я считаю, что и у нас тоже нужно запретить эксплуатацию самолетов, как в Китае, пока не будут сделаны те доработки, которые сейчас компанию Boeing обязали сделать», - заключил бывший конструктор ОКБ «Сухой».

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта в Эфиопии. Погибли все 157 человек, находившихся на борту. Авиакатастрофа с лайнерами такой модели стала второй за полгода. 29 октября 2018 года разбился самолет авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. В настоящее время Китай, Индонезия, Вьетнам, Сингапур, Бритаиня приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8.