Bloomberg рассказал, как Путин может пойти по стопам Назарбаева

В Кремле изучают уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана в качестве возможного варианта смены власти в России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на политологов и источники, сообщает НСН.

Отмечается, что российскому лидеру вряд ли удастся осуществить передачу власти, как это сделал Назарбаев. Уход Путина «без подготовленной почвы для преемника» может спровоцировать дестабилизирующую борьбу между конкурирующими лагерями Кремля, пишет Bloomberg.

Экс-сотрудник администрации президента, а ныне политический консультант в Кремле Андрей Колядин заявил изданию, что переходный процесс, похожий на происходящий в Казахстане, активно обсуждался в Москве. «Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, способного повлиять на процесс после вступления в должность преемника», - сказал он.

Источники, близкие к Кремлю, сообщили Bloomberg, что некоторые представители правящей элиты настаивают на том, чтобы российский лидер оставался президентом как можно дольше. По их словам, рассматриваемые варианты включают в себя «принуждение соседней Белоруссии к объединению с Россией для создания нового государства, чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения». При этом собеседники Bloomberg отметили, что согласованного сценария перехода не существует.

Также политологи в Москве рассказали изданию, что Владимир Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или консультативному органу под названием Государственный совет, которые он сейчас возглавляет, а затем использовать их для оказания влияния после ухода из Кремля. По словам старшего научного сотрудника Московского Центра Карнеги Александра Баунова, Кремль будет следить за тем, как развивается ситуация в Казахстане и сколько контроля останется в руках Назарбаева, который после ухода с поста президента остается главой Совбеза страны.

Хотя одни эксперты заявляют, что Россия и Казахстан имеют «похожую экономическую структуру и тип авторитаризма», другие наоборот указывают на то, что Путину не удастся повторить стратегию Назарбаева, так как российская политическая система гораздо сложнее казахской. Политолог Аркадий Дубнов заявил Bloomberg, что «Путин может только позавидовать» действиям Назарбаева, так как для него это не сработает.

В заключении Bloomberg отмечает, что с истечением четвертого и, предположительно, последнего президентского срока Путина, на него усиливается давление защитить свое наследие.

«Бывший офицер КГБ может оказаться зажатым между желанием сохранить политическую легитимность, уступая место преемнику, и задачей сохранить контроль над системой власти, которую он выстроил в течение почти двух десятилетий», — пишет Bloomberg.

Напомним, что в июле 2018 года Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно занимать пост председателя Совет безопасности Казахстана. Совбез, в свою очередь, получил статус конституционного органа, решения которого стали обязательными к исполнению. Объявляя 19 марта 2019 года о своем уходе с поста президента Казахстана, Назарбаев отметил, что намерен остаться во главе Совбеза.