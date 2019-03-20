С новым президентом и новой столицей. Куда пойдет Казахстан

ФОТО: сайт президента Казахстана

Присягу в качестве нового президента Казахстана принес Касым-Жомарт

Токаев.

Новые решения не заставили себя ждать. Ключевое из нынешних – переименование столицы республики Астаны. Город будет именоваться Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Первый глава республики 78-летний Нурсултан Назарбаев днем ранее объявил о сложении президентских полномочий. Он останется председателем Совета безопасности и лидером правящей партии «Нур Отан». С инициативой о переименовании после вступления в должность президента выступил Токаев, парламент на совместном заседании обеих палат проголосовал единогласно. Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, отвечая на вопрос, во что обойдется бюджету переименование столицы, указал, что «важность этого решения перекрывает размышления касательно стоимости, и все любые рассуждения касательно стоимости смены вывесок в данном случае неуместны».

Впрочем, процесс увековечивания заслуг отца казахской государственности и, вне всякого сомнения, одного из наиболее выдающихся политических деятелей постсоветского пространства – дело сугубо внутреннее. И куда с большим вниманием ждут первых шагов нового президента Казахстана в сфере внешней политики. Россия рассчитывает, что при смене руководства Казахстана будет обеспечена преемственность власти, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Нурсултан Назарбаев является одним из инициаторов продвинутой интеграции между Россией и Казахстаном, а также автором ЕврАзЭС - проекта, который развивается очень успешно, «благодаря в том числе его прямой и непосредственной поддержке».

С одной стороны, обладающий титулом Лидера нации Нурсултан Назарбаев сохранит за собой лидерство в правящей партии «Нур Отан», а также кресло главы Совета безопасности республики, полномочия которого расширены так, что стали даже больше президентских. Стало быть, пока Назарбаев в «добром здравии, он будет сохранять все рычаги воздействия на политику», избегая «резких перемен, которые могут создать проблемы для экономики, безопасности и территориальной целостности страны», - заявил «Газете.Ru» эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

С другой стороны, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – глубокий знаток Китая. Специалист по Китаю и глава Комитета по национальной безопасности, бывший премьер Казахстана Карим Масимов. Как отмечает интернет-издание, Китай стал главным экономическим партнером Казахстана в регионе. Внешняя политика Астаны и при Назарбаеве была многовекторной – опытный политик сумел выстроить ровные отношения и с Москвой, и с Пекином, и с Вашингтоном, однако появление в высшем эшелоне сразу двух специалистов по Китаю может оказаться «говорящим» совпадением.

Всеволод Нерознак