Назарбаев ушёл в Совбез, а не на пенсию

ФОТО: Сайт президента Казахстана

Нежданно-негаданно в отставку ушел единственный президент Казахстана.

Один из наиболее авторитетных политических деятелей на постсоветском пространстве, последний из партийных республиканских руководителей советских времен, остававшийся у власти, Нурсултан Назарбаев, выступая с телеобращением к народу, объявил о сложении полномочий главы государства. «Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать [работать] главой Совбеза и партии «Нур Отан», - сообщил он.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. После того, как в 1990 году он стал президентом еще Казахской ССР, Назарбаев неизменно побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Теперь в соответствии с законодательством Казахстана полномочия президента переходят к спикеру сената республиканского парламента: «Касым-Жомарт Токаев – именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном», - заявил Назарбаев.

Названная Нурсултаном Назарбаевым фигура – местоблюститель, но не преемник. Такое мнение в интервью НСН высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. За 30 лет пребывания у власти Назарбаев наверняка продумал, кто продолжит его политику, не меняя вектора на добрососедские отношения с Россией, - заявил НСН Владимир Жарихин.

«Конечно, уход Назарбаева с поста президента внесет определенные коррективы в отношения, но, я думаю, незначительные, потому что за эти 30 лет продумал, кого он сможет предложить своим преемником, так, чтобы та политика, которую вел Назарбаев, продолжалась. А политика, которую вел Назарбаев, она была, кроме всего прочего, направлена на максимально дружественные отношения с Российской Федерацией», - отметил Жарихин.

Решение Нурсултана Назарбаева об уходе с поста президента оказалось для жителей Казахстана громом среди ясного неба, - признала в интервью НСН жительница Усть-Каменогорска Раиса Васильевна. Поделилась она и своими представлениями о преемственности власти в стране и об отношениях с Россией.

«Это было так неожиданно, вообще неожиданно!.. Пусть любой хороший, нормальный, умный человек будет, но только, пожалуйста, не его родственники! В народе очень много разговоров таких, коррупционных или как сказать… Я бы, например, хотела, чтобы мы каким-то образом поближе были к России. Как Крым, но, боюсь, что…», - предположила собеседница НСН.

Незадолго до объявления об отставке Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Сообщивший об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информации о содержании этого разговора у него нет.

Всеволод Нерознак