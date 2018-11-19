Без шума и пыли. В Дипакадемии рассказали, как ответить Польше на слова о «Северном потоке-2»

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Иван Сурма указал НСН на логические ошибки в заявлении премьер-министра Польши об «опасном проекте» России.

В Кремле назвали неудачным заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что «Северный поток-2» является «опасным проектом», пишет «Интерфакс». По словам главы кабмина Польши, после завершения строительства газопровода может выясниться, что украинская газотранспортная система больше никому не нужна, и тогда возникнет вопрос: «что остановит Владимира Путина от похода на Киев».

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН назвал слова польской стороны информационным шумом, который не оказывает влияния на значимые события в мире. По его мнению, Москве следует дать ответ Варшаве, не проявляя при этом лишнего фанатизма.

«На политическом уровне мы должны как-то реагировать, но мне кажется, будет достаточно заявления главы департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой. Может, даже от Лаврова будет какое-то заявление. Подобные слова становятся информационным шумом, но реально ни к чему не приводят. Мне кажется, нынешнее руководство Польши отрабатывает свои деньги, которые в них были вложены западными инвесторами на отработку определённых программ. С другой стороны, такие высказывания могут провоцировать волну в информационном потоке всех западных средств массовой информации. Поэтому реакция, как мне кажется, будет не очень шумной и громкой», — заметил дипломат.

Что касается содержания заявления, то польский премьер неправ, отметил собеседник НСН. «Поход на Киев» невыгоден самой России, да и особых усилий для развала Украины предпринимать не приходится — по его мнению, она прекрасно справляется с этой задачей сама.

«"Поход России на Киев" никому не нужен, и, в первую очередь, самой России. Потому что действующее правительство Украины создало такие условия для своего населения, что уже и само государство может развалиться. Уже идёт информация о захвате газовых распределителей по ряду городов, потому что они не могут обеспечить тепло в домах», — рассказал Сурма.

Неверно заявление польского политика и относительно газотранспортной системы Киева. Эксперт отметил, её судьба полностью в руках украинского руководства, что, однако, не внушает больших надежд на её восстановление.

«В действительности, это вопрос открытый. Газотранспортная система нужна той же Украине. Другое дело, что они не занимались её восстановлением, она может быть угрозой технологических катастроф в будущем. Но кто им мешает так же подключаться к проектам покупки газа? Чисто технологически, это неправильное заявление», — заключил Сурма.

Напомним, что против проекта строительства газопровода «Северный поток-2» выступают Киев и Вашингтон. Из европейских стран, чьи интересы затрагивает строительство, ответ не дала только Дания. Добавим, что проект представляет собой две нити газовых путей, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Они будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии.