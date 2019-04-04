Авиаэксперт опроверг новую версию о крушении Boeing 737

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН раскритиковал новую версию крушения Boeing 737 MAX 8.

Причиной крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии могло стать столкновение с птицей или другим посторонним предметом. Об этом ABC News сообщили источники, знакомые с расследованием. По их информации, в результате удара вышел из строя датчик «угла атаки», что привело к активации системы коррекции маневрирования. Официального подтверждения этой версии пока не последовало.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН отнесся с недоверием к этой версии. Он напомнил, что у этих самолетов нет таких датчиков (слушайте аудио).

«Вполне возможно, но расшифровка этой версии абсолютно безграмотна. У этих самолетов нет датчиков «угла атаки». Пилот пилотировал самолет вручную – это подтверждается теми переговорами, которые он вел с землей. Он сказал, что нет необходимости в радарном сопровождении, переходит на пилотирование по правилам визуального полета. Попадание птицы возможно, особенно в двигатель, но двигатель был в рабочем положении, как уже установлено. Остальные столкновения с птицей – это рядовое явление. Если она столкнулась, предположим, с крылом – она повредит его, но этого недостаточно, чтобы произошла авиакатастрофа», - пояснил Смирнов.