Манафорт признан виновным по восьми пунктам обвинения

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, сообщает NBC.

Отмечается, что, в частности, жюри присяжных признало Манафорта виновным в налоговом мошенничестве и обвинениях, связанных с объявлением банкротства, передает RT.

Пол Джон Манафорт-младший (родился 1 апреля 1949 года в Нью-Бритене) — американский юрист, лоббист и политический консультант, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году.

Во время избирательных кампаний кандидатов в президенты США, он был советником республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Боба Доула.

Манафорт лоббировал интересы спорных иностранных лидеров, таких как президент Украины Виктор Янукович; бывший диктатор Филиппин Фердинанд Маркос; диктатор бывшей Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо; и лидера партизан Анголы Жонаша Савимби.

Манафорт фигурирует в уголовных расследованиях нескольких федеральных агентств. Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует дело, по которому Манафорт c 2014 года проходит относительно деловых сделок, совершённых во время лоббирования интересов Украины. Он также проходит по делу расследования контрразведки ФБР о предполагаемом вмешательство РФ в американские выборы. 30 октября 2017 года Манафорт был арестован в рамках указанного расследования, и ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в отмывании денег.