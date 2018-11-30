Американист: Резолюция Сената не ухудшит плачевные отношения РФ и США

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США рассказал НСН, как осуждение американцами «агрессии РФ» в Керченском проливе скажется на отношениях двух стран.

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую «провокационные действия» России против украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября, сообщает The Hill. Документ, который носит исключительно декларативный характер, также призывает к освобождению украинских моряков, арестованных в Крыму за нарушение границ РФ. Кроме того, сенаторы призвали мировое сообщество объединиться против Москвы из-за ее якобы нарушений основополагающих принципов международного права. По словам одного из авторов резолюции, Сенат США таким образом направил «четкое послание» президенту России о том, что «агрессия его правительства против Украины в Азовском море не будет допущена».

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, что принятая резолюция вряд ли повлияет на отношения между Россией и Америкой (слушайте аудио).

«Как повлияет на состояние российско-американских отношений? Они в таком плачевном состоянии, что особого ухудшения от этой резолюции не будет, а об улучшениях вообще говорить не приходится. Мне кажется, Трамп достаточно чутко реагирует на все внутриполитические разборки», — заметил американист.Напомним, что американский президент Дональд Трамп внезапно отменил ранее запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20, который стартует в Буэнос-Айресе сегодня, 30 ноября. Глава США пояснил, что принял такое решение после ознакомления с докладом по происшествию в Керченском проливе.