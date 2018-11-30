Сенат США призвал мировое сообщество объединиться против России

Американский Сенат единогласно принял резолюцию с призывом к освобождению украинских моряков, арестованных в Крыму после инцидента в Керченском проливе. Принятый документ также осуждает «провокационные действия» России против украинских кораблей, сообщает The Hill. Отмечается, что авторами резолюции выступили демократ Крис Мерфи и республиканец Рон Джонсон.

По словам Джонсона, Сенат США направил «четкое послание» президенту России Владимиру Путину о том, что «агрессия его правительства против Украины в Азовском море не будет допущена».

«Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила»,— заявил сенатор.

В то же время резолюция призывает мировое сообщество объединиться против Москвы из-за ее якобы нарушений основополагающих принципов международного права, сообщает Ura.ru.

Как отмечает РЕН ТВ, принятый американскими сенаторами документ носит чисто декларативный характер и не является обязательным к исполнению.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что решил отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Такое решение глава Белого дома принял после ознакомления с докладом по происшествию в Керченском проливе. Политолог Александр Рар в эфире НСН назвал отмену встречи лидеров двух стран трагической ошибкой.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Из-за этого на Украине в ряде областей ввели военное положение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее сначала провокацией украинских властей, а потом пограничным инцидентом.

