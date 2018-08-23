Американист разъяснил, зачем Трамп назвал «проступком» свою победу на выборах

Президент США Дональд Трамп назвал своим единственным проступком в 2016 году победу на выборах, которые собирались выиграть Хиллари Клинтон и демократы. Такое сообщение глава Белого дома опубликовал в Twitter в ответ на нападки после вынесения приговора экс-главе его предвыборного штаба Полу Манафорту.
По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Трамп решил сыграть в жертву народного волеизъявления, чтобы смягчить последствия своего решения помиловать Пола Манафорта (слушайте аудио).
Напомним, журналистка телеканала Fox News Айнсли Эрхардт в преддверии выхода в эфир интервью с Дональдом Трампом заявила, что президент США рассматривает возможность помилования Пола Манафорта, которому грозит порядка 80 лет тюремного заключения. По словам Трампа, он не знал об участии бывшего главы своего предвыборного штаба в финансовых махинациях, пишет Газета.ру.