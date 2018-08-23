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Американист разъяснил, зачем Трамп назвал «проступком» свою победу на выборах

23 Августа 2018 в 10:16
Американист разъяснил, зачем Трамп назвал «проступком» свою победу на выборах
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН в эфире НСН заявил, что американский президент так готовится к помилованию почти осужденного Манафорта.

Президент США Дональд Трамп назвал своим единственным проступком в 2016 году победу на выборах, которые собирались выиграть Хиллари Клинтон и демократы. Такое сообщение глава Белого дома опубликовал в Twitter в ответ на нападки после вынесения приговора экс-главе его предвыборного штаба Полу Манафорту.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Трамп решил сыграть в жертву народного волеизъявления, чтобы смягчить последствия своего решения помиловать Пола Манафорта (слушайте аудио).

Американист связал признание Манафорта виновным с предстоящими выборами
«После оглашения примерного приговора Манафорту Трамп всерьез рассматривает вопрос о его помиловании. Этот шаг может иметь далеко идущие политические последствия. Поэтому на сегодняшний день запущена такая ситуация, смысл которой “Я не хотел быть президентом, но народ меня избрал”. В рамках таких популистских лозунгов факт прощения Манафорта призван смягчить жесткий политический резонанс, который будет со стороны противников Трампа, которые будут обвинять его в злоупотреблениях президентскими положением, что он милует своих соратников и друзей», — пояснил американист.

Напомним, журналистка телеканала Fox News Айнсли Эрхардт в преддверии выхода в эфир интервью с Дональдом Трампом заявила, что президент США рассматривает возможность помилования Пола Манафорта, которому грозит порядка 80 лет тюремного заключения. По словам Трампа, он не знал об участии бывшего главы своего предвыборного штаба в финансовых махинациях, пишет Газета.ру.
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