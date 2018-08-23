Американист разъяснил, зачем Трамп назвал «проступком» свою победу на выборах

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН в эфире НСН заявил, что американский президент так готовится к помилованию почти осужденного Манафорта.

Президент США Дональд Трамп назвал своим единственным проступком в 2016 году победу на выборах, которые собирались выиграть Хиллари Клинтон и демократы. Такое сообщение глава Белого дома опубликовал в Twitter в ответ на нападки после вынесения приговора экс-главе его предвыборного штаба Полу Манафорту.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Трамп решил сыграть в жертву народного волеизъявления, чтобы смягчить последствия своего решения помиловать Пола Манафорта (слушайте аудио).