Трамп назвал «проступком» победу на выборах

Президент США Дональд Трамп назвал единственную ошибку в 2016 году. По его словам, ей стала победа на выборах, которые планировали выиграть Хиллари Клинтон и Демократическая партия. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter 22 августа.

«Единственное, что я сделал не так, это то, что я победил на выборах, которые, как предполагалось, должна была выиграть жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема заключается в том, что они забыли провести избирательную кампанию в целом ряде штатов», - цитирует слова Трампа RT.

Сообщение было опубликовано в ответ на нападки против президента США после вынесения приговора экс-главе его предвыборного штаба Полу Манафорту, сообщает РЕН ТВ . Напомним, накануне суд присяжных признал его виновным в 8 из 18 обвинений, в том числе в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях.