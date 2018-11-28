Путин понизил статус украинской провокации до «небольшого пограничного инцидента»

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Глава государства положительно оценил действия пограничников, задержавших военные украинские корабли в территориальных водах России.

Небольшой пограничный инцидент. В таких выражениях Владимир Путин впервые прокомментировал события минувших выходных в Керченском проливе, которые стали поводом к введению военного положения на Украине. Вечером 25 ноября два украинских бронекатера и буксир нарушили российскую границу и отказались подчиняться требованиям пограничников, заявили ранее в ФСБ. По ним был открыт огонь. В итоге все три корабля были задержаны и направлены в Керчь, их экипажи помещены под арест. Сам по себе этот инцидент – явная провокация в преддверие президентских выборов на Украине, - заявил Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет!»

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг нынешнего главы Украины находится на пятой строчке, у него есть шансы не войти даже во второй тур. Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов. Произошел инцидент в Черном море. Но это же такой, пограничный инцидент, не более того», - подчеркнул президент.

Действия российских пограничников в этом инциденте Путин одобрил.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд», - уточнил Владимир Путин.

Но самое примечательное в комментарии президента к столкновению Керченском проливе – именно снижение значимости этих событий до уровня «небольшого инцидента». Это тем более бросается в глаза после нескольких дней безостановочного обсуждения случившегося во всех ток-шоу, где инцидент масштабировали до какого-то предапокалиптического уровня.

Что же касается военного положения на Украине, то оно, похоже, не даст Петру Порошенко того результата, на который он рассчитывал с точки зрения перспектив отмены выборов. В дискуссии с Верховной Радой он фактически потерпел поражение: запросив ввести этот режим на всей территории страны сроком на 60 дней, он выторговал всего месяц и только на территории десяти областей. Кроме того, Рада согласилась обсуждать введение этого режима только после того, как официально назначила дату президентских выборов – 31 марта 2019 года, настояв на этом в ходе консультаций с Порошенко. Удастся ли ему впоследствии для отмены выборов продлить срок действия военного положения, оказавшись в такой ситуации, большой вопрос.

Всеволод Нерознак



