Американист: Международное сообщество против давления США на КНДР

Американист в эфире НСН заявил, что давление США на КНДР не поддерживается другими странами.

Госдеп США заявил о введении санкций в отношении КНДР в ответ на то, что Пхеньян использовал химическое оружие для убийства сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters. США установили, что Ким Чен Нама убили при помощи боевого химического отравляющего вещества VX. Он умер по дороге в больницу из аэропорта Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года.

В эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что мировое сообщество несогласно с усилением давления США на Северную Корею (слушайте аудио):

«Вице-президент [США] был в Южной Корее на Олимпиаде. Он тогда заявил, что “Да, мы, в общем-то, склонны к тому, что можно мирным путем договориться о денуклеаризации Корейского полуострова, но для этого нам необходимо усиливать давление на Пхеньян, с тем, чтобы они пошли на уступки”. Южная Корея так не считает, Северная Корея тоже так не считает, Китай с Россией, наверное, тоже так не считают», - заявил американист.

Напомним, вице-президент Майк Пенс возглавил делегацию США на Олимпиаде в Южной Корее в феврале 2018 года. Запланированная встреча с представителями КНДР была отменена в последний момент северокорейской стороной.назвал причиной отмены встречи «жесткие анти-северокорейские высказывания Пенса».

6 марта лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности прекратить ядерные испытания, если США согласятся к переговорам. Президент США отметил прогресс в отношениях с Северной Кореей в своем аккаунте в Twitter, но подчеркнул, что «США готовы к жестким действиям в любом направлении».