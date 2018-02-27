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Американист: Трамп хочет поссорить Россию с Китаем

27 Февраля 2018 в 09:46
Американист: Трамп хочет поссорить Россию с Китаем
Американист в эфире НСН объяснил, зачем президент США обвиняет Россию в помощи КНДР и хвалит Китай.

В понедельник, 26 февраля, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР и особо выделил усилия Китая в подталкивании КНДР к переговорам с США, сообщает Newsweek. По его словам, Китай «делает по Северной Корее больше, чем когда-либо раньше», а Россия, с другой стороны, «много всего отправляет в КНДР».

В эфире НСН руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов объяснил такие высказывания президента США (слушайте аудио):

«Главный мотив вот этих осуждений - это вбить хотя бы небольшой клин в отношения между Россией и Китаем. Они, видимо, оценили, что своими стратегиями еще больше толкают нас к взаимному сближению и решили, что несколько переборщили, надо, так сказать, ослабить тесные отношения между Россией и Китаем», - сказал Самуйлов.

Напомним, в начале этого года президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям. Также, в обновлённой Стратегии национальной обороны США было сказано, что Китай и Россия подрывают международный порядок изнутри, а также не соблюдают правила Всемирной торговой организации.

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