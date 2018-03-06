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КНДР готова на время отказаться от ядерных испытаний

6 Марта 2018 в 17:01
КНДР готова на время отказаться от ядерных испытаний

Северная Корея готова приостановить ядерные и ракетные испытания на время возможных переговоров с США. Об этом сообщила администрация президента Южной Кореи по итогам переговоров правительственной делегации с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как пишет RT, Пхеньян подтвердил, что стремится к ядерному разоружению Корейского полуострова. 

Но сегодня в сети появились фото, которые косвенно подтверждают, что Пхеньян возобновил производство плутония для своей ядерной программы, отмечает URA.Ru

Объявлено также, что в конце апреля состоится встреча лидеров Северной и Южной Корей. Пхеньян и Сеул договорились установить "горячую линию" между лидерами двух стран для более тесных консультаций и снижения военной напряженности.

Меж тем обе страны уже сделали шаг навстречу другу другу. На церемонии закрытия Олимпиады спортсмены Южной и Северной Кореи прошли в составе одной делегации. Многие эксперты назвали это первым шагом к потеплению на полуострове.

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