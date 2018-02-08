Екатерина Белых рассказала, как экс-глава Кировской области оказался за решёткой

Жена бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина рассказала НСН, с чего началась история ареста её мужа. По ее словам, причину следует искать в конфликте двух бизнесменов, в который оказался втянут и губернатор.

«Юрий Судгаймер (предприниматель из Германии - прим.НСН) убедил Альберта Ларицкого в дружбе и поставил его руководить своими активами в России. Не сразу и со скрипом, но НЛК (Нововятский лыжный кобминат - прим.НСН) с Ларицким получили господдержку. Дальше Судгаймер начал инвестировать в НЛК Ларицкого, но оформил эти договора, как договора займов, подсказал Ларицкому взять кредиты под господдержку от области. После этого Судгаймер требует у Ларицкого деньги назад, потому что давал как займы. Ларицкий пытается открыть уголовное дело по статье «вымогательство», но сам оказывается за решёткой. Тут Белых приходит и спрашивает: “Уважаемый Судгаймер, вас представили как нового владельца предприятия. Ваше предприятие налоги не платит”. На что Судгаймер сказал, что ничего платить не будет, и после этого призвал своего друга. Теперь его финансы вместе с кредитами необыкновенным образом перетекают на счёт кипрской компании «Ремегал», главой которой является племянник Судгаймера Эрик. Суд решает взыскать налог, но НЛК свою задолженность гасит», – заявила жена Белых.

По словам жены бывшего чиновника, Судгаймер пытался оказывать давление на Белых.

«Белых предлагал ему формат перекредитования в другом банке. Включается неожиданно компания “Ремегал” и выкупает вместо банка залоги, на вопрос Никиты Юрьевича Судгаймер делает круглые глаза и не понимает, о чём идёт речь. Если это способ давить на Кировские области, то делать это не нужно, Судгаймер посчитал по-другому. Белых не сдаётся, говорит, что давление бесполезно, в этот момент Судгаймер начинает записывать все разговоры», - добавила жена экс-главы Кировской области.

Как подчеркнула Екатерина Белых, заявление на экс-губернатора было написано на день позже после ареста.

«Принимается решение отправить к Никите Юрьевичу Эрика. Но вот незадача, следователь у этого племянника Эрика принял заявление 24 июня 2016 года в день ареста Никиты Юрьевича, но сам Эрик прилетел в Москву 25-го. А губернатор с мечеными руками – это приговор минимум на 8 лет. Пока длится арест, Судгаймер довыводит деньги. Вас обманули. Обманули пошло, не утруждая себя погружением в детали, почти без всяких усилий, отвлекли внимание дешевым пафосным трюком с фотографиями со светящимися ладонями. А мы что теперь купюры ладонями считаем?» - поделилась с НСН Белых.

Напомним, ранее жена Никиты Белых сообщила, что её муж может умереть ещё в момент этапирования. С такими словами она выступила во время пресс-конференции НСН. О критическом состоянии здоровья Никиты Белых также рассказал его адвокат Андрей Грохотов. Он подчеркнул, что защита будет бороться с мерой наказания.