Жена Белых заявила, что экс-губернатор может умереть при этапировании

В пресс-центре НСН супруга Никиты Белых рассказала о состоянии его здоровья в СИЗО.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых может не пережить этапирование в колонию. Об этом НСН 8 февраля рассказала его жена Екатерина Белых.

«Он очень сильный человек, он перенёс операцию на коленях, занимался единоборствами, в прорубь нырял, он хронический трудоголик. Но никому не показывал своё состояние. Он и в суде, когда ему вызывали скорую помощь, держался молодцом, стоял и не показывал вида. Он почти терял сознание. Медики едины во мнении, что система здравоохранения в условиях российских колоний и тюрем приведёт, скорее всего, к летальному исходу уже в ходе этапирования. Это наиболее тяжёлое испытания даже для здоровых людей. Судья, прокуроры прекрасно это понимают», - заявила Екатерина Белых.

Ранее адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов во время пресс-конференции в НСН рассказал, что 8 февраля был обжалован приговор. Пока что апелляция составлена кратко. Позже будет добавлена мотивировочная часть.