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Защита Белых рассказала о критическом состоянии экс-губернатора Кировской области

8 Февраля 2018 в 13:50
Защита Белых рассказала о критическом состоянии экс-губернатора Кировской области

Болезнь экс-губернатора Кировской области Никиты Белых угрожает его жизни. Об этом рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

«Угрожающая не только здоровью, но и жизни Никиты Юрьевича. Все действия (имеются в виду слушания по делу – НСН) проходили рядом с больницей. Судебные заседания ежедневно прерывались как минимум 1 раз: ему ставили капельницы, он принимал таблетки. По его мнению и по мнению врачей, работать ежедневно с выездом в суд с его состоянием было невозможно. В таком состоянии Никита Юрьевич выслушал приговор и выступил с последним словом», - отметил адвокат.

По словам Андрея Грохотова, защита будет бороться в том числе и с адекватностью меры наказания.

«Не были учтены характеристики личности, состояние здоровья. Мы будем бороться не только за вопросы с выводами суда, с квалификацией, но и за вопросы, связанные с мерой наказания, с её адекватностью, суровостью. Последние несколько месяцев критическое состояние. Динамика состояния движется к ухудшению. Причём она двигается непредсказуемым путём», - заявил НСН Грохотов.

Напомним, 8 февраля защита обжаловала приговор Никите Белых. Об этом ранее во время пресс-конференции в НСН рассказал Андрей Грохотов. Напомним, ранее его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд постановил ему выплатить штраф в размере 48 миллионов рублей.

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