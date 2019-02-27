Украина це не «Евровидение»

По решению Национальной общественной телерадиокомпании Украины страна не будет принимать участия финале песенного конкурса «Евровидение».

После череды скандалов в национальном отборе представителя Украина вообще отказалась от участия в песенном конкурсе. О таком решении сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Этому предшествовали последовательные отказы представлять страну на «Евровидении» музыкантов, занявших верхние строчки в украинском национальном отборе, - напоминает «Интерфакс». Так, победительнице национального отбора певице Maruv условия контракта запрещали гастроли в России. Она, впрочем, готова была согласиться с этим требованием, но ее смутили и другие положения контракта, который она в результате отказалась подписывать. Далее представлять страну было предложено группам, занявшим второе и третье места, но и они под разными предлогами предпочли уклониться от предложения. Музыканты из группы, занявшей четвертое место, сработали на упреждение, заявив, что на соответствующее предложения ответят отказом.



Недальновидным считает отказ Киева от участия в «Евровидении» российский музыкальный критик Сергей Соседов. Тем более, что Украине есть из кого выбирать, - заявил он НСН.

«Евровидение» имеет в Старом Свете хороший вес, особенно последние 10 лет конкурс вышел на новые рубежи. Новые имена, новые форматы, новые жанры. Так что политически недальновидно будет отказываться от участия. Думаю, найдут какого-то исполнителя. Там есть, из кого выбирать. Много есть достойных исполнителей, пусть они в России не очень известны, но они – есть», - пояснил критик.

Спасти родную страну, оказавшуюся в неудобосказуемом положении, вызвался Андрей Данилко или, если кто не помнит его настоящего имени, Верка Сердючка. «Если все откажутся, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — приводят его слова интернет-СМИ. Несмотря на то, что 12 лет назад он (или она) занял на «Евровидении» второе место, представляя Украину, предложения ему, по сведениям на момент подготовки материала, так и не поступило.

64-й песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев. Его шансы на победу, кстати, букмекеры считают наивысшими. Согласно сводной таблице ставок различных контор, шанс на победу России в конкурсе наивысший — 13 процентов. На втором месте Швеция – 9%, на третьем – Италия. Вместе с тем, как заявил недавно в эфире НСН аудитор Счетной палаты, а в свободное от работы время музыкант Михаил Мень, «никто не может исключить, что в дело вмешается политика. Тогда эти шансы уменьшатся». Впрочем, как заявил Михаил Мень, «Евровидение» не самый престижный конкурс, и «вряд ли победа в нем для России так уж важна».

Всеволод Нерознак