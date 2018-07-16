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Запрет на продажу алкоголя в жилых домах обсудят с гражданами

16 Июля 2018 в 13:41
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах обсудят с гражданами

Вопрос ограничения реализации алкоголя в торговых точках в жилых домах будет обсуждаться с гражданами в ходе круглого стола. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, Член Центрального штаба ОНФ, заслуженный врач РФ Николай Говорин.

«Если это все-таки выльется в законодательный документ, нужно будет поработать с экспертами. Меры должны быть постепенными и плавными, и должна быть колоссальная работа по информированию населения о том, куда мы идем. Когда будет в конечном счете сформулирована концепция этого законопроекта, мы обязательно проведем круглый стол в стенах Госдумы, пригласим экспертов, обычных людей, граждан. У нас такая практика сейчас в Госдуме обязательно используется», — рассказал депутат.

Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвященная запрету на продажу алкоголя в спальных районах и жилых домах. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал о происхождении такого предложения, а президент Гильдии маркетологов Игорь Березин предупредил о риске роста нелегального оборота в случае принятия этой инициативы.

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