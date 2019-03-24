Захарова высказала все, что думала о Помпео

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о Крыме и Голанах. Свое мнение она изложила на странице в Facebook.Захарова отметила, что Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы общественность не узнала о реальном положении дел на полуострове, иначе его бы автоматически признали российским, следуя логике госсекретаря.

Накануне сообщалось, что Помпео заявил, что США признают Голаны необходимыми для защиты израильского государства, и это не политика «двойных страндартов» в отношении Крыма. «Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы», — подчеркнула Захарова и поблагодарила Помпео за идею. Ранее Арабист Марианна Беленькая высказала НСН сомнения по поводу серьезности заявления Трампа, о готовности США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.