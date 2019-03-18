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Юлию Началову отказались похоронить на Троекуровском кладбище

18 Марта 2019 в 12:10
Юлию Началову отказались похоронить на Троекуровском кладбище

В российских СМИ появилась информация, согласно которой администрация Троекуровского кладбища, где должны были пройти похороны Юлия Началова, отказала родственникам певицы предоставить место для тела бесплатно.

Сообщалось, якобы отказ на бесплатное захоронение был получен от Департамента торговли и услуг мэрии Москвы. По информации источника, они сообщили, что исключений для семьи Юлии Началовой быть не может, а значит, придется оплатить услугу по официальному прайсу. Уточнялось, что стоимость места на Троекуровском кладбище составила бы 1,3 млн рублей.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг эти данные, пишут «Дни.ру». Он сообщил, что лично связывался с семьей Юлии Началовой и пообещал, что близкие получат место на Троекуровском кладбище для певицы бксплатно.

Ранее НСН сообщало, что похороны певицы Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Прощание с артисткой состоится в этот же день с 12 до 14 часов в Траурном зале.

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