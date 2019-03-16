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Общество

Пластический хирург: К состоянию Началовой могли привести многие причины

16 Марта 2019 в 14:00
Пластический хирург: К состоянию Началовой могли привести многие причины
Юлия Началова. Фото: РИА Новости/Кирилл Калинников

Доктор наук, профессор в беседе с НСН разъяснил возможные последствия отторжения имплантов.

Российская певица Юлия Началова перенесла операцию. Сейчас она по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что до этого Началовой уже делали операцию на ноге. Это привело к обострению состояния здоровья певицы и кровотечением. На данный момент не уточняется, какое хирургическое вмешательство было проведено на этот раз, сообщает Газета.ру.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», —сообщают медики.

По данным СМИ, причиной осложнений здоровья Юлии Началовой могла стать неудачная пластическая операция, в ходе которой не прижились импланты.

Доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях пластической операции с применением имплантов.

«Конкретно по случаю Началовой я не информирован, к ее состоянию могли привести многие причины – надо выяснять, какие именно. Но то, что после вживления имплантов может возникнуть нагноение, - это факт. Что такое импланты? Это инородное тело, которое может быть отторгнуто организмом, может возникнуть воспаление, нагноение. Такие последствия входят в перечень осложнений, которые возникают при пластических операциях. В связи с чем это произошло, сложно сказать. К подобным последствиям может привести даже легкий вирус в организме, а также нарушение стерильности при или после операции. Причин может быть много», - заявил профессор.

Руководитель сети клиник «Фрауклиник» заявил, что качество имплантов, которые применяют в российских клиниках, соответствуют высоким требованиям безопасности для здоровья человека.

«Все импланты, которые используют пластических хирурги, прошли сертификацию в Минздраве РФ, разрешены к применению в нашей стране. Не думаю, что кто-то из хирургов использует «левые» импланты», - отметил Сергей Блохин.

Профессор считает, что человек, который решился на пластическую операцию, должен учитывать все возможные риски.

«Мало есть пластических операций, которые сами по себе могут причинить вред здоровью. Они все довольно поверхностные, с небольшой кровопотерей. А вот наркоз в нашей ситуации – это самая опасная вещь. К даче наркоза, особенно в плановом порядке, есть много противопоказаний – в первую очередь соматические заболевания пациентки. Есть еще форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть во время наркоза и приведут к неприятностям для здоровья даже очень здоровой пациентки. В этом случае играет большую роль квалификация анастезиолога, качество препаратов, оборудования, которое есть в операционной и с помощью которого выполняют наркоз. Все это дает определенные гарантии безопасной операции», - сказал эксперт.

Ранее практикующий врач в интервью НСН обвинил правительство РФ в участии в переделе рынка услуг пластической хирургии.

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