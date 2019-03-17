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Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище

17 Марта 2019 в 15:55
Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны певицы Юлии Началовой состоятся в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище. Об этом РИА Новости сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

Она уточнила, что прощание с российской артисткой будет проходить с 12 до 14 часов в Траурном зале.

Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта. Позже Началову ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели операцию, после которой вечером певица скончалась.

Юлия Началова умерла вчера, 16 марта. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала остановка сердца.

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