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Ведьмы призвали прописать нравственный кодекс для колдунов

28 Марта 2019 в 11:34
Ведьмы призвали прописать нравственный кодекс для колдунов

Для ведьм и колдунов нужно прописать нравственный кодекс, заявила на пресс-конференции НСН ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

«Нравственный кодекс уже есть у адвокатов. То, что человек силы, как бы он не назывался, имеет право делать по отношению к клиенту и что он не имеет права делать по отношению к клиенту. И это нужно писать. Здесь нужно понять, что никто кроме тех людей, которые уже этим занимаются, этого сделать не может», — сказала ведьма.

Ранее Алена Полынь рассказала, как предложенная ей законодательная инициатива поможет избавить страну от мошенников.

Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция на тему: «Законы магии: В России могут легализовать колдовство».Трансляцию  можно посмотреть здесь.

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