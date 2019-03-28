Ведьма рассказала, как избавиться от магов-мошенников

Ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь рассказала на пресс-конференции НСН, как предложенная ей законодательная инициатива о легализации магии в России поможет избавиться от мошенников.

«У нас никак не прописано в законе, как человек силы должен взаимодействовать с пространством, с людьми. Должен быть Нравственный кодекс. Должен быть единый реестр. Должно быть четкое понимание и прозрачность доходов ведьм, колдунов и так далее. Тогда будет меньше мошенников. Нельзя ни в коем случае из магии делать шоу, такое как, например, “Битва экстрасенсов”. Это неверное отношение к магии», — рассказала Алена Полынь.

Она добавила, что целью ее организации «Империя сильнейших ведьм» является взять под свое крыло всех ведующих из всех стран без исключения для развитии в области магии. По ее словам, «магия – это наука наук, из нее пошло все».

«Наша организация зарегистрировалась официально в 2018 году как организация “Союз ведующих” в министерстве юстиции для цели сотрудничества с государством, потому что как просто частное лицо я не имею право давать какие-то законодательные инициативы и их обсуждать. Мы обратились во все четыре фракции с вопросом о том, что мы есть. Мы вышли из тени. Мы говорим о том, что мы есть. Есть ведующие люди и есть мошенники. Нужно отличать, и есть большая разница», — сказала ведьма.

Ранее Алена Полынь подала иск в суд против депутата Госдумы Виталия Милонова, который незадолго до этого обвинил ее в мошенничестве. Милонов также предлагал дополнить Уголовный кодекс РФ статьей, карающей за «незаконную магическую деятельность».

Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция на тему: «Законы магии: В России могут легализовать колдовство».Трансляцию можно посмотреть здесь.