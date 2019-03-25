Законы магии: В России могут легализовать колдовство

28.03.2019 состоится пресс-конференция, посвященная инициативе легализации магии в России.

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:«Империя сильнейших ведьм» обратилась в Госдуму РФ с законодательной инициативой об урегулировании рынка магических услуг. В рамках предлагаемой инициативы, они выступают за легализацию магии в России, предлагают дать определения магическим услугам на законодательном уровне, установить нравственный кодекс магов, а также запретить ток-шоу о ведьмах и экстрасенсах, как дискредитирующие отношение общества к магии. В «Империи сильнейших ведьм» считают, что делать шоу из магических обрядов равносильно превращению в шоу хирургических операций.



В ходе пресс-конференции, автор законодательной инициативы ведьма Алёна Полынь, совместно со своими ученицами и адвокатом, расскажет о предложенном ею законопроекте и его необходимости.

Участники пресс-конференции: