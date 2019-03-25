28.03.2019 состоится пресс-конференция, посвященная инициативе легализации магии в России.28.03.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Законы магии: В России могут легализовать колдовство»
«Империя сильнейших ведьм» обратилась в Госдуму РФ с законодательной инициативой об урегулировании рынка магических услуг. В рамках предлагаемой инициативы, они выступают за легализацию магии в России, предлагают дать определения магическим услугам на законодательном уровне, установить нравственный кодекс магов, а также запретить ток-шоу о ведьмах и экстрасенсах, как дискредитирующие отношение общества к магии. В «Империи сильнейших ведьм» считают, что делать шоу из магических обрядов равносильно превращению в шоу хирургических операций.
В ходе пресс-конференции, автор законодательной инициативы ведьма Алёна Полынь, совместно со своими ученицами и адвокатом, расскажет о предложенном ею законопроекте и его необходимости.
Участники пресс-конференции:
- Ведьма, глава «Империи сильнейших ведьм», автор законодательной инициативы Алена Полынь;
- Председатель Московского филиала коллегии адвокатов "Бороков и партнеры". Адвокат города Москвы Аброков Александр Феликсович;
- Ведьма, ученица Алены Полынь, Ольга Кутдусова;
- Ведьма, ученица Алены Полынь, Екатерина Королева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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