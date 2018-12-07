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В США ждут от Мюллера новых сенсаций по «российскому делу»

7 Декабря 2018 в 06:32
В США ждут от Мюллера новых сенсаций по «российскому делу»
Спецпрокурор Минюста США по делу о приписываемом России вмешательстве в американские выборы Роберт Мюллер должен раскрыть новые детали своего расследования в пятницу, 7 декабря. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебные документы, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Как уточняет агентство, в судебных документах установлен крайний срок для раскрытия причин, по которым была разорвана сделка экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта со следствием. Напомним, что в конце ноября сообщалось, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, так как после подписания соглашения о признании вины солгал офису Мюллера, а также Федеральному бюро расследований. В пятницу, 7 декабря команда прокурора должна рассказать, о чем именно солгал бывший глава предвыборного штаба нынешнего президента США.

Между тем, на днях спецпрокурор Мюллер заявил, что бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению. Из документов аппарата Мюллера, поданных во вторник, 4 декабря в суд столичного округа Колумбия, следует, что экс-советник Трампа оказал содействие следствию и предоставил спецпрокурору информацию о контактах членов переходного штаба президента США с представителями российских властей. Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, как заявление Мюллера отразится на главе государства и на отношениях с Россией 
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