Новые благие пожелания президента о малом и среднем бизнесе в России

Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий и ограничив формы отчетности.

Президент поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен представлять в госструктуры для отчетности. «Чтобы у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности. А это, к сожалению, происходит ежедневно», - констатировал глава государства, признав, что не знает даже, что с этим делать.

Фундаментальной назвал Владимир Путин задачу обеспечить максимальную прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов. По его словам, за последние 10 лет из предложенных контрольными органами почти 9 млн проверочных мероприятий отклонены 4 млн. Но и этого недостаточно, считает Владимир Путин. По его словам, «небольшим мастерским, самозанятым гражданам зачастую выгоднее и спокойнее работать вообще без регистрации, потому что на нелегальном положении контролеры, как известно не приходят. А если нагрянут, есть различные варианты, как построить отношения с теми, кто пришел», — заметил Путин.

В новом майском указе президента, подписанном сразу после инаугурации, говорится о необходимости двукратного увеличения вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны – с нынешних 20 до 40% к середине следующего десятилетия. А число самозанятых в соответствии с указом должно увеличиться до 25 млн человек, напоминает РБК. Достижимы ли эти показатели? Вряд ли, если учесть, что тех же самозанятых официально зарегистрировано всего несколько сотен из миллионов тех, кто работает сам на себя. И вряд ли стоит рассчитывать на то, что остальные побегут регистрироваться после вчерашней инициативы Госдумы штрафовать самозанятых за неуплату налога на величину всего дохода. Как заявил в интервью НСН предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, «кто же теперь, исходя из этого грабежа, будет регистрироваться и выходить из тени?»

Отсюда напрашиваются два вывода. Во-первых, о том, что условия для комфортного ведения малого и среднего бизнеса и для легализации предпринимательской деятельности самозанятых в России до сих пор не созданы и даже тенденции такой не просматривается. А во-вторых, о том, что упомянутые два пункта из майского указа президента – об увеличении вклада в экономику страны малого и среднего бизнеса и о миллионах легально самозанятых – практически нереализуемы. А жаль. Стране и миллионам ее граждан это было б только на пользу.

Всеволод Нерознак



