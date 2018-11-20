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В «Шереметьево» погиб граждан Армении

20 Ноября 2018 в 23:51
В «Шереметьево» погиб граждан Армении

Установлена личность погибшего молодого мужчины, останки которого обнаружены на летном поле в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Погибшим оказался гражданином Армении, депортированным из Испании на родину с пересадкой в Москве.

По дороге из Мадрида в Россию мужчина устроил дебош на борту самолета.

«К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», - сказал источник.

Ранее НСН сообщала, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 25-летнего мужчины на взлетной полосе в аэропорте «Шереметьево». По предварительным данным, при взлете самолета Boeing-737 сообщением Шереметьево-Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован молодой человек. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

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