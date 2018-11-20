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Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины на ВПП в «Шереметьево»

20 Ноября 2018 в 23:42
Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины на ВПП в «Шереметьево»

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 25-летнего мужчины на взлетной полосе в аэропорте «Шереметьево», сообщила Агентству «Москва» и.о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Федорова.

По предварительным данным, при взлете самолета Boeing-737 сообщением Шереметьево-Афины одной из стоек шасси смертельно травмирован молодой человек.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Ранее НСН сообщала, что на летном поле в «Шереметьево» обнаружены останки неизвестного человека.Экипаж лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона. Сотрудники авиационной безопасности при инспекции ВПП доложили об обнаружении человеческих останков.

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