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В НСН началась пресс-конференция «Кто поселил в Чечне вампиров?»

19 Ноября 2018 в 13:15
В НСН началась пресс-конференция «Кто поселил в Чечне вампиров?»

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция «Кто поселил в Чечне вампиров?», посвященная выпуску пятой версии настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade американской компанией White Wolf.

В настольной игре описаны чеченцы-вампиры во главе с «султаном Рамзаном». Также упоминаются преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, которые якобы используют для того чтобы отвлечь внимание общества от вампиров. Эти факты вызвали волну возмущений как у чеченской общественности, так и у представителей сексуальных меньшиств. Однако, разработчики извинились только перед последними, но скандал продолжает нарастать, и из-за него уже расформировали студию, непосредственно ответственную за игру.

В ходе пресс-конференции НСН её участники подробнее расскажут о всех претензиях к авторам игры, а также подробнее о самой игре.

Участники пресс-конференции:

- Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров;
- Генеральный директор студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition«Studio 101» Александр Ермаков;
- Выпускающий редактор студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition «Studio 101» Анастасия Гастева.
- Директор по маркетингу студии-локализатора настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. 20-th Anniversary Edition «Studio 101» Алексей Черняк.

Интернет-трансляция доступна здесь.

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