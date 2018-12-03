В Лондоне вырос спрос на элитную недвижимость со стороны россиян

На лондонском рынке элитной недвижимости зафиксировали возобновление интереса российских покупателей. В третьем квартале 2018 года почти 20 процентов сделок свыше 10 миллионов фунтов (12,762 миллионов долларов) пришлись на россиян, в число которых входят как резиденты Великобритании, так и зарубежные покупатели. Об этом свидетельствуют данные риэлторского агентства Knight Frank, подготовленные для компании по реализации элитной недвижимости Mansion Global, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Отмечается, что нынешний уровень интереса в элитной недвижимости Лондона со стороны россиян резко контрастирует с показателями третьего квартала 2016 года, когда всего 6 процентов сделок свыше 10 миллионов фунтов приходились на уроженцев Российской Федерации. При этом в четвертом квартале 2016 года и в этот же период 2017 года ни один россиянин не приобрел в британской столице дом стоимостью свыше 10 миллионов фунтов, по данным Knight Frank.

Эксперты объясняют рост доли российских покупателей на лондонском рынке элитной недвижимости усилением рубля, который вырос на 30 процентов со своей самой низкой отметки в 2016 году, а также падением цен на недвижимость.

Ранее российский телеведущий, заместитель директора ВГТРК по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил наличие собственности в Лондоне и британского подданства, помимо российского гражданства. Позднее он заявил, что не собирается отказываться от подданства Великобритании, в ответ на совет старшего коллеги Владимира Познера остаться только в одном гражданстве. Как написал Брилёв в Фейсбуке, Великобритания для него — «привязанность», от которой он «точно отказываться не собирается».