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«Не дождётесь!». Брилёв о совете Познера сдать гражданство

30 Ноября 2018 в 20:01
«Не дождётесь!». Брилёв о совете Познера сдать гражданство

Тележурналист Сергей Брилев заявил, что не собирается отказываться от британского гражданства. Так он ответил на совет старшего коллеги Владимира Познера остаться только в одном гражданстве. Как написал Брилёв в Фейсбуке, Великобритания для него — «привязанность», от которой он «точно отказываться не собирается».

Журналист ВГТРК утверждает, что получил британское гражданство благодаря дефолту 1998 года, когда работал собкором «Вестей» в Лондоне. По словам Брилёва, он из собственных средств оплачивал счета лондонского корпункта ВГТРК, а также выдавал зарплату оператору за счёт доходов жены, которая устроилась в одну из лондонских фирм. Таким образом, он как самозанятый стал платить налоги в Великобритании, что в дальнейшем позволило ему «повысить иммиграционный статус».

Журналист также признался, что полюбил британцев, поездив по стране. На претензию Познера о том, что журналист также является заместителем директора телеканала «Россия 1» по спецпроектам, Брилев ответил, что его спецпроекты — это всего лишь фильмы.

Сам Владимир Познер имеет паспорта трёх государств - России, США и Франции. Он ранее посоветовал Сергею Брилеву сдать одно своих гражданств: российское или британское.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв ранее в эфире НСН прокомментировал упрощение получения российского гражданства для жителей Украины и Белоруссии.

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