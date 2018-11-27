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Брилев подтвердил наличие британского подданства

27 Ноября 2018 в 21:11
Брилев подтвердил наличие британского подданства

Заместитель директора ВГТРК по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

Телеведущий подчеркнул, что не является чиновником, так как работает в Федеральном государственном унитарном предприятии, передает «Интерфакс».

Он также добавил, что у его жены нет британского гражданства.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал информацию, согласно которой супруги Брилевы числились среди избирателей респектабельного лондонского района Ноттинг-Хилл, что возможно только в случае, если у них есть британское гражданство или гражданство одной из стран Британского содружества. Кроме того, в ФБК утверждали, что супруга Брилева владеет в Лондоне квартирой в районе Чизик стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов.

Сергей Борисович Брилёв — российский журналист и телеведущий, общественный деятель, автор и ведущий документальных фильмов. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам. Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена» (Монтевидео, Уругвай), член Академии Российского телевидения (с 2006 года). Член Общественного совета при Министерстве обороны России. Кавалер российских орденов. Обладатель нескольких «ТЭФИ».

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