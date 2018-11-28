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В Крыму выросло число арестованных украинских моряков

28 Ноября 2018 в 08:38
В Крыму выросло число арестованных украинских моряков

Троих украинских моряков, которые были ранены в ходе инцидента в Керченском проливе, арестовали на два месяца. О соответствующем судебном постановлении пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Керченского городского суда.

Ранее Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте 12 моряков с трёх кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение государственной границы, отмечает Утро.ру. Всего было задержано 24 человека.

Напомним, 25 ноября три  украинских судна нарушили госграницу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны.

Как предположил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Киев рассчитывал, что Россия потопит корабли в Керченском проливе.

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