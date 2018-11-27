Суд ожидаемо арестовал 12 украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте 12 моряков с трёх кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение государственной границы, сообщает ТАСС.

Как отмечает RT , на сегодня суд закончил определение меры пресечения для украинских моряков. Завтра будет приниматься решение по командному составу. Всего было задержано 24 человека. Их дела рассматриваются одновременно в трёх залах заседания тремя судьями. Телеканал «360» сообщает, что журналисты устроили давку в здании Киевского районного суда Симферополя, где рассматриваются дела украинских моряков.

Между тем, стало известно, что один из украинских моряков выдал родственникам содержание секретных должностных инструкций перед выходом в море. Как передает РИА Новости, он рассказал, что им дали указания не останавливаться и стрелять в ответ, если их будут задерживать российские пограничники. На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины на 30 дней.

Как предположил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Киев рассчитывал, что Россия потопит корабли в Керченском проливе.