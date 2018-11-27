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Суд ожидаемо арестовал 12 украинских моряков

27 Ноября 2018 в 19:57
Суд ожидаемо арестовал 12 украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте 12 моряков с трёх кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение государственной границы, сообщает ТАСС.

Как отмечает RT, на сегодня суд закончил определение меры пресечения для украинских моряков. Завтра будет приниматься решение по командному составу. Всего было задержано 24 человека. Их дела рассматриваются одновременно в трёх залах заседания тремя судьями.  Телеканал «360» сообщает, что журналисты устроили давку в здании Киевского районного суда Симферополя, где рассматриваются дела украинских моряков. 

   Между тем, стало известно, что один из украинских моряков выдал родственникам содержание секретных должностных инструкций перед выходом в море. Как передает РИА Новости, он рассказал, что им дали указания не останавливаться и стрелять в ответ, если их будут задерживать российские пограничники. На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины на 30 дней.

Как предположил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Киев рассчитывал, что Россия потопит корабли в Керченском проливе.

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