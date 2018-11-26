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В Калифорнии локализовали крупнейший в истории штата пожар

26 Ноября 2018 в 09:03
В Калифорнии локализовали крупнейший в истории штата пожар

В Калифорнии локализован самый крупный в истории штата лесной пожар. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, отмечает RT.

Специалисты напоминают, что пожар начался на севере Калифорнии 8 ноября. Жертвами огня, по последним данным экстренных служб, стали 85 человек. Разрушены около 14 тысяч домов. Площадь возгорания составила чуть более 62 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что лесной пожар уничтожил целый город на севере Калифорнии.

Напомним, в июле катастрофические лесные пожары охватили Грецию. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила НСН, что это не повлияло на желание российских туристов отдыхать в этой стране.


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