В Калифорнии лесной пожар уничтожил целый город

Лесной пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии. Об этом пишет местная газета Sacramento Bee.

В городе, название которого переводится как «рай», проживает 27 тысяч людей. Им пришлось спасаться бегством, а многим бросать свои автомобили из-за образовавшихся заторов на дорогах, пишет Утро.ру.

В сети появилось видео бушующей стихии. Его снял медбрат Даррел Уилкен во время эвакуации.

Как сообщает RT, пожар начался утром 8 ноября и очень быстро распространился из-за сильного ветра.

Напомним, что в июле катастрофические лесные пожары охватили Грецию. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила НСН, что это не повлияло на желание российских туристов отдыхать в этой стране.