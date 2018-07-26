Ломидзе: Городам Золотого кольца пора серьезно перезагрузиться

Топ-1: Госдума в приняла закон о безвизовом въезде в Россию до конца года по паспорту болельщика
Это, в какой-то степени, революционный закон для нашей страны, потому что таких визовых послаблений не было в России последние несколько лет. Понятно, что отнюдь не все болельщики смогут воспользоваться возможностями, которые он дает, но туристический бизнес рассчитывает, что люди из стран Европы, Азии и Ближнего Востока смогут еще раз посетить нашу страну, ведь виза им для этого не понадобится.
Топ-2: Около 2 тыс российских туристов находятся в греческом регионе, где зафиксированы лесные пожары
Во-первых, сейчас пожары локализованы, во-вторых, надо сказать, что Афины не входят в список самых популярных среди туристов городов. Для сравнения, в момент, когда начались эти пожары, на греческих курортах (в первую очередь – на островах), было около 60 тысяч российских граждан, а в Афинах, как мы видим – всего лишь две. Из этих двух тысяч человек (мы можем сказать об этом со всей ответственностью), никто не изъявил желания досрочно покинуть столицу Греции и вернутся на родину. Люди продолжают отдыхать несмотря на жару, не характерную для Греции, которая царит там этим летом.
Топ-3: Спрос среди россиян на туры по Золотому кольцу упал на 20%
Это, конечно, грустная статистика, которая говорит об одном: городам Золотого кольца пора серьезно перезагрузиться, чтобы вновь вернуть себе туристов. Как российских, так и иностранных. Снижение спроса и стагнация на этом направлении наблюдается последние несколько лет, и мы в Ассоциации туроператоров намерены плотно заняться этим вопросом.
Топ-4: Задержки чартерных рейсов сократились почти в десять раз
Конечно, на фоне прошлогодней статистики данные этого года выглядят очень оптимистично. Надо отдать должное Росавиации: изменив правила допусков на чартерные перевозки ведомство тоже внесло свою лепту в урегулирование этого вопроса. Поэтому претензии большинства туристов, что чартер – это дешево, но неудобно, потому, что рейс может задержаться, на данный момент практически ликвидированы.